Rechtbank doet tóch onderzoek naar afwezigheid van tramschutter bij rechtszaak

Over die aanwezigheid is commotie ontstaan, nu er signalen zijn dat Tanis zich voorafgaand aan de rechtszaak, in tegenstelling tot wat eerder werd beweerd, helemaal niet verzet zou hebben tegen zijn vervoer. Hij stond klaar voor transport, toen vanuit de Utrechtse rechtbank een telefoontje kwam dat hij in zijn cel kon blijven, zo meldde misdaadverslaggever Peter R. de Vries gisteren. De Vries baseert zich op bronnen in de gevangenis van Vught, waar Tanis in voorarrest zit.