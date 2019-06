Rechtbank doet vandaag uitspraak in zaak-Laura Korsman

De 24-jarige Korsman had tussen 2016 en 2018 een relatie met M. Toen ze die relatie in juni 2018 beëindigde, wilde M. dat niet aanvaarden. Hij stalkte Laura en dook op meerdere plekken op: bij haar woning in de Bosboomstraat in Utrecht, bij haar werk in het UMC Utrecht en op feestjes waar zij heen ging. Korsman deed aangifte van zijn stalking, waarna de politie meerdere keren met M. sprak. Daarin beloofde hij keer op keer te stoppen, om die belofte vervolgens toch weer te breken. Zo zat hij meerdere avonden bij de snackbar op de hoek van de Bosboomstraat.



Op de ochtend van 11 juli 2018 ging het mis. M. had daarvoor enkele dagen vastgezeten vanwege stalking, waarna Laura een alarmknop kreeg. Zodra hij uit de cel kwam, achterhaalde hij met een valse identiteit dat Laura dinsdagavond 10 juli naar een feest in de Melkweg in Amsterdam ging. Daar dook ook M. op: tot vier keer toe kwamen de twee elkaar tegen in de rookruimte.



Volgens het Openbaar Ministerie reed M. na het feest naar de Bosboomstraat toe, waar Laura woonde. Daar deed hij zich voor als een buurman, om op die manier toegang te krijgen tot de gemeenschappelijke tuin. Laura zat ondertussen nog na te praten met een vriendin, terwijl M. zich in de tuin verstopte. Op het moment dat de vriendin naar huis ging en Laura ging slapen, sloeg M. toe. Met zesentwintig messteken werd Laura Korsman om het leven gebracht.