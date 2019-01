Rechtbank legt 20 jaar cel op aan moordenaar broer kroongetuige Nabil B.

De rechtbank oordeelt echter dat S. niet wist dat het slachtoffer de broer van een kroongetuige was. ,,Er zijn geen redenen om aan te nemen dat u wist dat het doelwit een familielid was. De intentie die de opdrachtgevers hadden kan u niet worden toegerekend.” Ook het feit dat het risico op herhaling klein wordt geacht komt de rechtbank tot een lagere straf. Naast de moord is S.ook vervolgd voor wapenbezit en heling. Shurandy S. hoorde het vonnis onbewogen aan. De familie van Reduan B. volgde het proces vanuit een afgeschermde en beveiligde ruimte in de rechtbank.

Aangewezen persoon

De 40-jarige Hilversummer, een voormalig profvoetballer, had eind december tijdens de strafzaak al een bekennende verklaring afgelegd. Hij zei dat hij nadat hij de moordopdracht had aangenomen niet wist wie het doelwit was. ,,Het ging in de periode dat ik werd gevraagd heel slecht met mij. Ik gebruikte cocaïne, mijn relatie ging slecht en mijn ouders waren net uit elkaar. Als ik erover nadenk denk ik dat ik de aangewezen persoon was (voor de opdrachtgevers, red.) om hiervoor contact op te nemen.” S. zei te kampen met een verslavingsprobleem. Hem was een bedrag van 100.000 euro toegezegd, maar hij zegt daarvan geen cent te hebben ontvangen.

Reduan B. (41) werd in maart 2018 in het kantoor van zijn bedrijf in Amsterdam-Noord door S. doodgeschoten. De moord was een vergelding voor de stap die Reduans jongere broer had gezet: overlopen naar justitie en in ruil voor strafvermindering belastende verklaringen afleggen. Nabils verklaringen over Ridouan Taghi (41) en Saïd Razzouki (46) zijn voor het OM van groot belang en zorgden voor een doorbraak in tal van onderzoeken naar liquidaties in het criminele circuit. Het OM gaat er vanuit dat Taghi ook de moord op Reduan heeft laten uitvoeren. Het OM maakte eerder een onderschept bericht van Taghi openbaar . ‘Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd’, schreef hij over Nabil.