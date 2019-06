Rechtbank legt vier jaar cel op voor ongeluk waarbij Milan (8) om het leven kwam

De rechtbank meent dat B. roekeloos rijden verweten kan worden. De officier van justitie was zonder twijfel dezelfde mening toegedaan en eiste zes jaar celstraf met een rijontzegging voor vijf jaar. B’s advocaat bepleitte een werkstraf van 240 uur, omdat juridisch gezien niet gesproken kan worden van roekeloos rijgedrag’.

Zelf meende B. dat hij in elk geval straf verdiend heeft. ,,Ik ben een monster, een moordenaar, liet hij zich emotioneel ontvallen. Familieleden schetsten in hun spreekrecht het verlies van Milan, de periode na zijn overlijden en hun toekomstperspectief. De opa van Milan deed een beroep op B. niet in hoger beroep te gaan.