Rechtbank Midden-Nederland krijgt mysterieuze ‘blauwe kamer’

Hoe één druppel bloed op het spoor leidde naar de dader die 11-jarige Arthur vermoordde

Nooit zal Rob Boon vergeten hoe de moeder hem om de hals vloog, toen in 2005 eindelijk de dader werd gevonden van de moord op haar 11-jarige zoon Arthur. ,,De nabestaanden, dáár doe je het voor’’, zegt de coldcasecoördinator bij zijn afscheid van het politiekorps Midden-Nederland. Op de valreep boekte hij met zijn team een doorbraak in een ander onopgelost levensdelict: de moord op Amersfoorter Mike Duif in 1996.

5 juni