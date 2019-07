Rechtbank stelt verkrachtingszaak Gökmen Tanis uit

Onrust bij RTV Utrecht vanwege geldnood: vertrouwen in directeur opgezegd

15:42 Op de redactie van RTV Utrecht is grote onrust uitgebroken over de ‘zorgelijke’ financiële situatie, die onlangs aan het licht kwam. De onvrede is zo groot dat de managers gisteren het vertrouwen in directeur Paul van der Lugt hebben opgezegd. De Raad van Toezicht heeft een onderzoek ingesteld.