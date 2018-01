Rechtbank verbiedt Benschopse Catervariusbende per direct

De rechtbank heeft besloten de Benschopse Catervariusbende per direct te verbieden, omdat de groep een gevaar vormt voor de openbare orde. Verschillende leden van de groep zitten celstraffen uit voor zware geweldsmisdrijven. Zo overviel een aantal leden in 2015 onder meer met grof geweld een gezin in Lopikerkapel en hield een van hen een man vast in het clubhuis. Die werd mishandeld en moest urine drinken.

Justitie heeft onlangs in een civiele procedure gevraagd de Catervariusbende te verbieden en de rechtbank is daarin meegegaan. ,,Er bestaat een reële kans dat Catervarius-leden in de toekomst (opnieuw) ernstige geweldsdelicten plegen die de Nederlandse samenleving kunnen ontwrichten. Dat soort delicten moet een halt worden toegeroepen’’, aldus de rechtbank. Leden van Catervarius hebben niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt om zich te verweren tegen een mogelijk verbod.

Catervarius werd opgericht in 2015 en streek neer in een loods aan De Dorp in Benschop. Deze loods werd vorig jaar op last van de burgemeester gesloten. Oorspronkelijk was de bende een ‘chapter’ van de motorvereniging ‘Alcatraz Wanted’, al was het formeel geen motorbende. De leden van Catervarius zwoeren wel trouw aan elkaar en spraken af nooit met de politie te praten. Catervarius is geen officiële, maar een informele club. Een club die wel goed was georganiseerd, zo oordeelde de rechtbank. Zo zijn er een ledenbestand, een bestuur, ledenvergaderingen, regels voor leden en stevige financiële verplichtingen.

Dat de rechtbank de club heeft verboden is bijzonder, omdat in civiele procedures pas een keer keer eerder een soortgelijke club is verboden. Eind 2017 werd motorclub Bandidos verboden omdat het de samenleving zou ontwrichten. Tegen motorclub Satudarah loopt nog een dergelijke procedure.

Het clubhuis van misdaadgroep Catervarius in Benschop. De leden van de groep staan terecht voor ontvoering en een overval. Het clubhuis is inmiddels gesloten door de gemeente Lopik.

Original Gangster Vieira

Een van de kopstukken van de bende, Melvin K., werd vorig jaar tot zeven jaar cel veroordeeld na een gewelddadige overval op een jong gezin uit Lopikerkapel. Ook hield hij een deejay, van wie de bende nog geld kreeg, vast in het clubhuis in Benschop en dwong de man om zijn eigen urine te drinken.

De leider van de bende is Roy van S. en noemt zich Original Gangster Vieira, maar de rechtbank had tegen hem onvoldoende bewijs. Hij kreeg daarom slechts drie jaar celstraf voor zijn aandeel in de overval op het jonge gezin. De andere leden van de bende kregen kortere celstraffen dan hun leiders. Zij kregen celstraffen van een jaar tot 27 maanden.

De bende liep uiteindelijk tegen de lamp doordat de moeder van de ex-vriendin van een van de leden ze aangaf bij de politie na de overval in Lopikerkapel. Toen de politie hun telefoons ging aftappen, kwamen ook andere misdrijven aan het licht.