Rechter beslist: alFitrah moet morgen pand verlaten

Met de uitspraak van de rechter komt een voorlopig einde aan een langlopende strijd tussen de pandeigenaar van alFitrah. Wegens grote huurachterstanden stonden de twee partijen regelmatig tegenover elkaar in de rechtbank. Iedere keer wees de rechtbank alFitrah op het feit dat de huur wel betaald moest worden. Dat gebeurde het laatste jaar alleen via gerechtelijke dwang. Eind augustus oordeelde de rechtbank dat alFitrah vanwege de voortdurende financiële problemen het pand moest verlaten.

Nederlaag

De uitspraak van de rechter is een enorme nederlaag voor de omstreden imam Suhayb Salam. Na het eerdere vonnis, waarin stond dat alFitrah het pand aan de Pahud de Mortangesdreef moest verlaten, besloot Salam in beroep te gaan tegen die beslissing. Ook vroeg hij de rechter in afwachting van dat beroep de uitzetting op te schorten. Bovendien gaf Salam aan alsnog gebruik te willen maak van de koopclausule die in het contract staat. De rechter gaf tot 3 oktober de tijd de koop alsnog af te ronden, anders zou een vonnis volgen over de ontruiming.

Dinsdag hadden pandeigenaar No Staples BV en alFitrah een afspraak bij de notaris om de koop alsnog af te ronden. Salam zei het benodigde bedrag van 1,7 miljoen te hebben, maar dat bleek niet op de derdenrekening van de notaris te staan. En ook na een dag praten en opnieuw onderhandelen bleek er geen geld te zijn. De rechtbank heeft daarom besloten dat de ontruiming van het pand mag doorgaan en dat alFitrah op straat komt te staan. Het is de bedoeling dat alFitrah donderdag 5 oktober uit het pand moet zijn.

Herhuisvesting

Hoe het verder gaat met alFitrah is hoogst onzeker. Salam blijft de optie behouden om het pand alsnog te kopen, maar staat wel op straat. De pandeigenaar kan ook niet veel met het pand, omdat alFitrah formeel gezien nog huurder is en het pand nog kan kopen. In de Utrechtse politiek bestaat de zorg dat alFitrah zich op een andere manier alsnog vestigt in Utrecht. ,,Voor ons staat vast dat Utrecht op geen enkele manier medewerking mag verlenen aan welke vorm van herhuisvesting in de stad dan ook. Tegelijk moeten we deze stichting goed blijven volgen, en erop toezien dat zij niet ondergronds of op een zolderkamertje, uit ons aller zicht verdwenen, verder gaat met activiteiten die we niet tolereren”, zei VVD-raadslid Queeny Rajkowski eerder.