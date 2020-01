Rechter dwingt alFitrah-moskee openheid van zaken te geven over geldstromen

Het moskeebestuur moet alle medewerking verlenen aan de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer, die alles wil weten van ongewenste beïnvloeding van moskeeën in Nederland. Volgens de commissie is het geen uitgemaakte zaak dat de moskee in Utrecht Overvecht geld heeft ontvangen uit ‘onvrije’ of ‘deels onvrije’ landen, maar moet het onderzoek hier wel helderheid over verschaffen.

alFitrah zegt teleurgesteld te zijn over de uitspraak. Advocaat Boumanjal onderzoekt de mogelijkheden om beroep aan te tekenen over het vonnis.

Godsdienstvrijheid

Het moskeebestuur weigerde uit principe mee te werken aan levering van de stukken, omdat volgens hen zowel de vrijheid van godsdienst als de vrijheid van vereniging in het geding zouden zijn. Bovendien zouden bij een onderzoek door de FIOD in 2016 al heel veel documenten waar nu om gevraagd wordt, in beslag zijn genomen. Volgens advocaat Boumanjal heeft alFitrah nooit donaties ontvangen uit de (deels) ‘onvrije’ landen Turkije en Saudi Arabië. Maar wel uit Koeweit. ,,Dat was puur liefdadigheidsgeld.” Mogelijk ging dit om 200.000 euro.

Gisteren gaf het moskeebestuur tijdens de rechtszaak al toestemming aan de parlementaire ondervragingscommissie om de in beslag genomen stukken op te vragen bij de FIOD en in te zien. Volgens de moskee is dit vrijwel alle documentatie die beschikbaar is, aangezien na de inval het bestuur uit elkaar is gevallen en geen vergadernotulen meer zouden zijn gemaakt. Ook zouden geen jaarrekeningen over 2017 en 2018 gemaakt zijn, volgens bestuursvoorzitter en imam Suhayb Salam, die alleen nog samen met zijn vrouw het bestuur vormt.

Ondoenlijk

Volgens dit bestuur en hun advocaat Boumanjal is het ondoenlijk om volledig aan de wens van de commissie te voldoen. Zij willen namelijk een namenlijst met daarop alle predikers, lesgevers en cursusleiders die afgelopen tien jaar actief waren bij alFitrah. ,,Het gaat alleen al om 480 predikers”, stelde Boumanjal donderdag.

De moskee voelt zich gecriminaliseerd door het onderzoek. De imam benadrukt dat in Nederland vrijheid van godsdienst geldt, maar volgens advocaat Van Uden van de Tweede Kamercommissie tornt het verzoek om informatie daar niet aan. ,,De gevorderde informatie is te ver verwijderd van concreet belijden van geloof en legt daar ook geen beperkingen voor op.’’ Van Uden benadrukt dat sprake is van een onderzoeksfase en voegt toe dat de imam mogelijk later in dat kader nog een uitnodiging krijgt om onder ede verklaringen af te leggen aan de ondervragingscommissie.

Sektarisch

De commissie verwacht volgende maand meer te kunnen vertellen over de stand van zaken in het landelijke onderzoek. De moskee in Utrecht ligt al langer onder vuur. Vorig jaar september presenteerde het Verwey-Jonker Instituut een zeer kritisch rapport waarin staat te lezen dat de moskee sektarische trekken heeft. Aansluiting van bezoekers bij de Nederlandse samenleving wordt volgens het rapport ontmoedigd en ook was een conclusie dat sprake is van een intimiderende en autoritair uitgedragen salafistische leer. Suhayb Salam heeft dat altijd weersproken. Hij vindt de rapportage een aaneenschakeling van leugens, onwaarheden en verzinsels.’’