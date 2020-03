Rechter gaat alsnog uitspraak doen in twist tussen Utrechtse alFitrah-moskee en Kamercommissie

Overleg tussen de alFitrah-moskee en de Kamercommissie is spaak gelopen. Hierdoor zijn geen afspraken gemaakt over de inzage van documenten van de moskee en moet het gerechtshof een definitief oordeel gaan vellen over het slepende conflict.

Ruim een week is geprobeerd om tot een akkoord te komen over welke gegevens de moskee allemaal moet verstrekken aan de parlementaire ondervragingscommissie en welke niet. De Kamercommissie doet in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek naar buitenlandse beïnvloeding van moskeeën in Nederland en wil daarom inzage in documentatie.

Volledige openheid

Kern van het probleem is dat de commissie volledige openheid wil over alle predikers, docenten en cursusleiders die sinds 2010 in de moskee hebben opgetreden. Vooral het prijsgeven van namen van ‘goedwillende vaders en moeders’ uit de eigen achterban die weleens iets hebben gedaan, ziet alFitrah niet zitten. Omdat volgens het bestuur deze mensen nooit verkeerde intenties hebben gehad en die namen in verkeerde handen kunnen komen.

Bovendien richt de Kamercommissie zich volgens advocaat Boumanjal op invloeden vanuit onvrije landen en gaat de commissie veel te ver als ook deze namen openbaar moeten worden gemaakt. Bovendien kan de moskee naar eigen zeggen niet alle gevraagde stukken leveren, omdat een groot deel in 2016 al in beslag is genomen tijdens een onderzoek door de Fiod, waarmee de Kamercommissie contact heeft.

Bewijs

Volgens vertegenwoordigers van de Kamercommissie bestaat echter bewijs (een proces-verbaal, red.) dat deze stukken al zijn terug­gegeven aan de moskee. Maar imam Salam bezweert dat hij deze ingescande stukken die op dvd’s staan nooit teruggezien heeft. Deze zijn vermoedelijk teruggegeven aan een gebrouilleerd oud-bestuurslid.

De Kamercommissie ligt sinds november vorig jaar in de clinch met de moskee en besloot begin dit jaar alle stichtingen die onder de moskee vallen voor de rechter te slepen, om alsnog inzage te krijgen in alle documenten. Eerder dwong de voorzieningenrechter alFitrah tot inzage in documentatie. Maar tegen dat besluit ging de moskee in hoger beroep.