Rechter geeft Syriëgangers de tijd om terug te komen voor strafzaak

De strafzaak tegen Syriëgangers Ismail B. uit Utrecht en Redouan D. uit Culemborg is tot februari 2018 uitgesteld. De rechter geeft de verdachten nog even de tijd om naar Nederland te komen, zodat ze het proces zelf kunnen bijwonen.

Het OM veel heeft gedaan om de in totaal tien jihadisten op de hoogte te stellen van het strafproces, maar dat is niet bij alle verdachten gelukt. Zowel Ismail B. uit Utrecht als Redouan D. uit Culemborg zijn niet in Nederland.

De Rechtbank in Rotterdam oordeelde dinsdag dat het van belang is dat de verdachten alsnog een kans krijgen om het proces zelf bij te wonen of om een advocaat te sturen.

Familie

Ismail (28) behoorde in 2013 tot de eerste lichting die vertrok naar Syrië. Volgens de inlichtingendienst is hij samen met zijn vrouw en dochter vertrokken. Tegen zijn familie had hij gezegd dat hij daar humanitaire hulp zou verlenen, en dat hij niet terug zou keren. Justitie is van mening dat hij zich bij een terreurgroep heeft aangesloten.