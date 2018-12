Rechter: Maksim (14) en Denis (10) mogen morgen naar Oekraïne worden uitgezet

Video van heftige politie-in­val in FC Utrecht-café was niet wat het leek

15:33 Een spectaculaire inval van een politiearrestatieteam in een café vol FC Utrecht-supporters is vandaag een van de meest bekeken en gedeelde filmpjes op internet. Maar hoewel het er levensecht uitziet, gaat het hier toch echt om een oefening, bevestigt Albert Boonen. Hij is eigenaar van DITO, het café in stadion Galgenwaard waar de oefening gisteravond plaatsvond.