Zoon moet om ruzie met vader weg uit ouderlijk huis in Zeist

Een 27-jarige man uit Zeist moet binnen twee weken zijn ouderlijk huis in Zeist verlaten, zodat zijn vader (55) er weer kan wonen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald.

De ruzie tussen de twee was zo hoog opgelopen, dat samen onder één dak wonen niet meer mogelijk was, zo bleek vorige week tijdens een kort geding. Vader vindt zoon een nietsnut die te lui is om te werken en teveel drugs gebruikt. Hij zette zijn zoon ook als vennoot uit zijn bedrijf.

Toen de moeder van het gezin nog leefde, wist zij de strijdende partijen nog redelijk goed uit elkaar te houden, maar toen zij vorig jaar overleed, verergerde de situatie.

Geen onderdak

Dat escaleerde in juni tot een flinke ruzie waarbij de vader zijn zoon mishandelde. Die kreeg daarop een huisverbod, dat op 11 juli weer afliep. Tot nu toe woonde de vader in een garagebox verderop in de straat, omdat de twee na het geweldsincident niet meer door één deur konden. Tijdens de rechtszaak bleek dat de twee zelf geen oplossing hadden voor een nieuw onderdak voor een van hen.