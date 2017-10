Rechtszaak 'pillendraaiende' vader en dochter uit IJsselstein uitgesteld

Van B. werd op 5 april 2016 aangehouden met een pistool en 3.560 patronen in zijn auto. Hij bleek ook tienduizenden pillen in huis te hebben. Verder werden er bij hem tabletteermachines gevonden en andere hulpmiddelen om pillen te draaien. Zijn dochter zou hem volgens justitie helpen, zo luidt de aanklacht.

Gezondheid

De zaak diende al op 27 september vorig jaar voor het eerst, maar toen kwamen de verdachten niet opdagen. Anderhalve maand later werd de zaak tegen de toenmalige IJsselsteiner ook al over de jaarwisseling heen geschoven, toen omdat hij acuut was opgenomen in een psychiatrische kliniek. Zijn gezondheid speelt hem telkens parten. Hij heeft last van depressies, suikerziekte en moet binnenkort een schouderoperatie ondergaan.