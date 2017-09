Rechtszaak verdachten mensenhandel op Zandpad gaat door

'Fietsaccu die huis van Bashar verwoestte was niet in originele staat'

10:45 De ontplofte fietsaccu die twee weken geleden een chaos veroorzaakte in de woning van de Utrechter Bashar Abden, was niet in de originele staat. Dit meldt fabrikant Hollandia na uitvoerig onderzoek. Het is een teleurstelling voor Abden, die had gehoopt op een tegemoetkoming voor de schade aan zijn woning.