Na de zes jaar cel voor een gewapende overval en drie jaar voor het doodschudden van zijn eigen baby, moet Utrechter Jeffrey S. wat de aanklager betreft ook nog een jaar de cel in voor nóg een overval in januari 2016.

Opnieuw zegt de 28-jarige Utrechter onschuldig te zijn. Het aantal rechtszaken tegen de Utrechter, die ook in 2010 en 2011 al veroordeeld werd voor diefstallen met geweld, stapelt zich op. Op dit moment loopt er bij het Gerechtshof in Arnhem een hoger beroep-zaak tegen de drie jaar cel voor het doodschudden van zijn baby van nog geen maand oud. De zes jaar cel voor de gewelddadige overval in Groenekan vecht zijn advocaat Yehudi Moszkowicz ook nog aan.

De zaken lopen allemaal door elkaar bij verschillende rechtbanken. In 2015 werd S. veroordeeld voor het doodschudden van zijn baby. Omdat hij tegen die straf in hoger beroep ging, mocht hij die zaak in vrijheid afwachten. Daarna zou hij de twee overvallen gepleegd hebben. In april 2016 verraste hij een vrouw in haar huis in Groenekan en overviel haar met geweld. Daar werd hij januari 2017 ook voor veroordeeld en sindsdien zit hij vast.

Bedreigd

Vandaag stond S. terecht voor een eerdere overval in januari. Bij een pinautomaat aan de burgemeester Van Tuyllkade zag hij hoe twee vrouwen 800 euro pinden en bedreigde hij hen met een mes, zo luidt de verdenking. De aanklager eiste daarvoor vandaag nog maar eens een jaar celstraf.

De zoon van een van de slachtoffers vertelde vandaag hoe zijn moeder onder de overval leed. ,,Elke keer als ze naar de supermarkt gaat, komt ze langs die pinautomaat en wordt ze eraan herinnerd. En ze ziet de dader daar nog gewoon rondlopen. Ik hoop dat hij heel lang wordt opgeborgen.’’

Onschuld

Advocaat Moszkowicz van de verdachte greep die opmerking aan om opnieuw de onschuld van zijn cliënt te bepleiten. ,,Als deze meneer de dader nog ziet rondlopen, kan het mijn cliënt niet zijn, want die zit al bijna een jaar vast. Dus dan moet het iemand anders zijn.’’