Reconstructie (van minuut tot minuut): waarom de politie laat ingreep en relschoppers urenlang hun gang konden gaan in Utrecht

Donderdagmiddag komen de eerste berichten bij de politie binnen dat jongeren op Snapchat worden opgeroepen om te rellen in Utrecht. Eerder die week is het al onrustig in Den Haag. Vrijdagochtend wordt de oproep herhaald op sociale media. 11.06 uur: ‘Vandaag 20.30 verzamelen bij Rijnbaan Kanaleneiland mensen, haal jullie runners (scooters, red.) ook uit de schuur, showtime’. De afzender van deze oproep – die de politie dan nog niet in beeld heeft – is een 21-jarige IJsselsteiner.