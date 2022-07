Redders van mens en dier: brandweer rukt uit voor mus in de problemen

Boze klimaatac­ti­vis­ten voeren actie in Utrechts ING-filiaal om investerin­gen in fossiele industrie

Rond de klok van half twee verschenen vier klimaatactivisten op de Lange Viestraat in Utrecht. Op datzelfde moment werd er ook geprotesteerd in Zeist. Het is onderdeel van een landelijke actie van Extinction Rebellion tegen ING. Ze zijn boos over de miljarden euro‘s die de bank investeert in fossiele industrie en eisen verandering.

17:29