Robothond snuffelt door Hoog Catharijne met een hoger doel: ‘Baasjes, help mee afval opruimen!’

Hij dribbelt nieuwsgierig door de drukke gangen van het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne en snuffelt hier en daar aan wat broekspijpen. Soms gaat hij even zitten en steekt twee pootjes bij wijze van gehoorzaam kunstje in de lucht. Of hij staat stil om zich eens lekker te laten aaien. Dat alles ziet er best een beetje gek uit, want Bo1 is geen gewone hond. Hij is een robothond.