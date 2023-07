Regenbuien, maar soms ook zon in Utrecht vandaag

Politie doet invallen op zeven locaties in Utrecht: man (33) aangehou­den voor drugshan­del

Een 33-jarige man uit Utrecht is aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Het arrestatieteam heeft op 4 juli in totaal zeven locaties doorzocht, waaronder meubelwinkel Silver 11 op de Amsterdamsestraatweg. Op welke van de zeven locaties de verdachte precies is opgepakt, kan de politie niet vertellen. Op een van de locaties is een grote hoeveelheid aan harddrugs gevonden.