Regentonnen-actie groot succes: ‘Waterbewust leven kan verschil maken nu klimaat verandert’

toen en nu Treinreizi­gers moesten op het Maliebaan­sta­ti­on in 1936 nog nederig bukken voor een treinkaart­je

De man bij het ‘Plaats-Bureau’ in het Maliebaanstation moet nederig bukken om een treinkaartje te kunnen kopen. En zo hoort het ook. Het loket was er in 1874 bewust zo onhandig laag voor gebouwd. Want met de trein reizen, dat was iets speciaals en dat moest de reiziger voelen in alles. Vandaar ook dat imposante stationsgebouw.

13 juli