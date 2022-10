Regio Utrecht doet Zwarte Piet in de ban: ‘Die tijd hebben we echt helemaal gehad, dat is klaar’

Politiecamera’s geplaatst na explosies: ‘Veel mensen zijn bang en willen weer rustig slapen’

Schending van de privacy of een zegen voor de wijkveiligheid? De plaatsing van een politiecamera in de Tweede Westerparklaan in Parkwijk/Leidsche Rijn leidt tot verdeeldheid. Een deel wil ze liever niet. Anderen zijn juist blij. Omdat ze hopen dat de rust wederkeert nadat bij een woning éénmaal werd gepoogd een explosief te plaatsen en het éénmaal ook daadwerkelijk raak was.

22 oktober