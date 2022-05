Regio Utrecht geplaagd door wegwerkzaamheden: op deze nieuwe site vind je alternatieven voor de auto

Wat is Goedopweg? ,,Dat is een organisatie, bestaande uit de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en Amersfoort en Rijkswaterstaat. Zij werken samen aan een goed bereikbare regio Utrecht.”

Wat krijg ik te zien als ik de site aanklik?

,,Het platform biedt actuele verkeersinformatie in de regio Utrecht, maar dat is niet het enige. Anders krijg je een nieuwe ANWB.nl of Flitsmeister. Het biedt reizigers die normaal gesproken over de Westelijke Stadsboulevard in Utrecht gaan alternatieven die slimmer zijn om te nemen. Denk daarbij aan het ov, de fiets, of zelfs een elektrische fiets.”