Regiotaxi mag ondanks slechte prestaties toch langer rijden

Vervoersbedrijf DVG blijft tot en met 2020 de Regiotaxi in Utrecht en Stichtse Vecht uitvoeren, ondanks eerdere slechte prestaties. Het contract is stilletjes verlengd door de provincie Utrecht.

DVG rijdt sinds oktober vorig jaar in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. De busjes hadden in twee periodes grote moeite om op tijd te rijden. In de eerste weken kwamen honderden klachten binnen. Al twee keer is DVG in formeel in gebreke gesteld. De dienstverlening moest daarna snel in orde zijn. Als dat niet gebeurde, konden boetes worden opgelegd. Zo ver kwam het steeds niet.

De provincie Utrecht, die de opdrachtgever is, heeft eerder afspraken gemaakt over beëindiging van het contract met DVG in het geval van slechte dienstverlening. Het bedrijf kan al aan de kant worden gezet, maar daar werd niet voor gekozen vanwege 'de continuïteit van het vervoer voor de gebruikers'.

Contract verlengd

Quote Je bent een jaar ontevreden over de dienstverlening en dan zeg je doodleuk: we gaan met je door Ruben Post, fractievoorzitter PvdA Naar nu blijkt, is het contract zelfs verlengd. Daartoe is een optie in het contract gebruikt. De Utrechtse wethouder Diepeveen zei gistermiddag in een commissievergadering dat de provincie in samenspraak met de twee gemeenten het contract hebben verlengd tot halverwege 2020. De eerste einddatum was halverwege 2018.



Oppositiepartij PvdA, die het onderwerp op de politieke agenda zette, reageert verbijsterd. Fractievoorzitter Ruben Post: ,,Ik vind het bizar. Je bent een jaar ontevreden over de dienstverlening en dan zeg je doodleuk: we gaan met je door.''

Voordeel

Een provinciewoordvoerder laat desgevraagd weten dat het besluit over de verlenging al een half jaar geleden is genomen. ,,Dit staat los van de prestaties van DVG. Het is een technische kwestie. In 2020 lopen ook de contracten voor regiotaxi in twee andere gebieden af. Dan kan er voor alle drie tegelijk worden aanbesteed en dat levert voordeel op.''

Wethouder Diepeveen noemt de twee periodes dat er te laat werd gereden 'niet best'. Hij bestrijdt dat er sprake is van een puinhoop. Inmiddels is de dienstverlening in orde, benadrukte Diepeveen.

Kwaliteit