Reinier (57) speelt Matthaüs Passion vanaf zijn muziekboot, en dat in drie minuten

Nu vaart hij met zijn schommelige bootje, de Notendop, onder de Vollersbrug door, bij het Ledig Erf aan het begin van de Oudegracht. Er staat een klein, drie-octaafs orgeltje op. En hij heeft zijn flugelhorn bij zich. Op het programma voor deze middag staat niets minder dan Bachs Matthäus-Passion.



Maar niet in de uitvoering van drie uur of nog langer, zegt de in Utrecht geboren watermuzikant. „Mijn publiek is het winkelend publiek. Voor hen moet ik het kort houden. Mijn Matthäus duurt hooguit drie minuten.”



Het is de passieweek, de lijdensweek voorafgaand aan Pasen. Dat is de periode waarin de Matthäus overal wordt opgevoerd. Het is een vast onderdeel geworden van de paasviering. „Ik heb in mijn ‘Matthäus in de Notendop’ de hoogtepunten bij elkaar gebracht. Dit is de enige week waarin ik ze kan spelen.”