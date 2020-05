Reinier haalt de onderste steen boven bij dodelijke ongelukken: ‘De waardering is veel meer dan een miljoen waard’

In Zeist weten ze het zeker: er is veel minder fijnstof, tot zelfs 65 procent in centrum

22 mei De hoeveelheid fijnstof in de lucht is de afgelopen maanden onder invloed van de coronamaatregelen drastisch afgenomen in Zeist. Hoewel dat op de meeste plekken slechts een aanname is, is dat in Zeist op wijkniveau gemeten dankzij een netwerk van zogenoemde snuffelpalen die sinds 2018 de luchtkwaliteit in kaart brengen.