Reizende foto-expositie laat zien: uitbuiting is overal en vaak dichtbij, ‘ook in Culemborg’

Sameena van der Mijden was 18 jaar oud toen ze in Utrecht slachtoffer werd van een loverboy. Twee jaar lang werd ze uitgebuit en verkracht, nu vertelt ze openhartig over het leed dat haar is aangedaan. In de hoop anderen te motiveren hun stilzwijgen te doorbreken.

In de bibliotheek van Culemborg deelt Sameena van der Mijden dinsdag haar verhaal tijdens de officiële opening van de expositie Open je ogen voor mensenhandel. Het is een reizende fototentoonstelling die dertig indringende portretten laat zien van vrouwen, mannen, meisjes en jongens die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.

Hun gezichten zijn ingezwachteld, maar de vrijgelaten ogen spreken. Zij vertellen schrijnende verhalen over gedwongen worden om in de prostitutie te werken, drugs moeten verhandelen onder bedreiging, of over werken onder zeer slechte omstandigheden en je salaris moeten afstaan.

Coördinatiecentrum CoMensha tegen mensenhandel is de drijvende kracht achter deze expositie. Niet voor niets is het een rondreizende tentoonstelling. De boodschap is namelijk dat dergelijke vormen van uitbuiting overal en dus ook heel dichtbij – ‘ook in Culemborg’ – voorkomen, maar dat de signalen lang niet altijd worden gezien.

Zorgverleners als belangrijke schakel

De opening van de expositie richt zich om die reden in eerste instantie op zorgverleners, omdat zij worden gezien als een belangrijke schakel in de aanpak van mensenhandel. Maar na de opening zijn de portretten uiteraard voor alle bezoekers van de bibliotheek te zien.

Op het dieptepunt van haar leven, toen ze zich had losgemaakt van haar loverboy, begon Sameena van der Mijden met hardlopen. Zij woont nu in Arnhem en is een bekende ultrarunner geworden. Haar verhaal heeft ze vastgelegd in het boek Mijn ultrarun uit de gedwongen prostitutie. Daarin vergelijkt ze ‘een leven na mensenhandel’ met opnieuw leren lopen. In 2021 liep ze twee marathons per dag, 1000 kilometer in totaal, om op die manier aandacht te vragen voor gedwongen prostitutie.

