Reizigers op Utrecht Centraal gaan laconiek om met stroomuitval: wie ‘treint’ is gewend aan improviseren

De stroomstoring op Utrecht Centraal heeft niet tot noemenswaardige problemen geleid. Precies op tijd rond 21.00 uur kwam het treinverkeer weer op gang. Het was even spannend - kom ik op tijd thuis? - maar van stress was geen moment sprake.

Gelukkig. Een omroepbericht maakt duidelijk dat student Jorrit Smit alsnog op weg kan naar Groningen. Natuurlijk hij kneep ’m even, maar als hij nu de trein pakt is hij op tijd terug. Zodat hij morgen in de lesbanken aan kan schuiven.

,,Anders was morgen héél vroeg het alternatief. Maar dit is beter. Of ik stress had? Wie ‘treint’ heeft altijd stress, zeker in de herfst en de laatste tijd als de treinen soms overvol zijn. Maar daardoor leer je ook improviseren.’’

Buiten bij het Jaarbeursplein krijgt een straatmuzikant de op de trappen wachtende reizigers de lachers op zijn hand. De man speelt onophoudelijk Sinterklaasliedjes. Van kapoentje tot de stoomboot en hoor de wind waait door de bomen. Alles passeert de revue. Rete-vals soms, maar het heeft - moet gezegd- ook wel wat op deze warme herfstavond.

Geïrriteerd

Honderd meter verderop draait de omroepstem van de spoorwegen in een rap tempo alle wijzigingen af. Reizigers vragen zich geirriteerd af waarom uitgerekend nu bij het hokje van reizigersinformatie niemand zit. Door een stroomstoring op station Utrecht Centraal is vanavond het treinverkeer in een groot deel van het midden van het land een tijdje verstoord geweest. De storing begon rond 19.45 uur en had invloed op treinen naar onder meer Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Den Bosch en Arnhem.

Iets voor 20.30 uur was de stroomstoring verholpen, na 21.00 uur reed het meeste treinverkeer weer normaal. Een woordvoerder van NS gaf aan dat er veel treinen zijn uitgevallen. Aanvankelijk dacht de NS dat de storing pas rond 21.45 uur opgelost zou zijn, viel te lezen in de reisplanner. Maar dat ging dus sneller dan verwacht.

Voor het geval dat

Utrecht Centraal is het belangrijkste knooppunt voor treinverkeer in Nederland. Als daar geen treinen rijden, heeft dat automatisch invloed op de dienstregeling in de rest van het land. Kees Bekker staat bij het ‘rondje’ op het Jaarbeursplein zijn zoons op te wachten. Ze komen van Feyenoord-Excelsior en dachten in Gouda of Woerden te stranden. ,,Ik was al op weg naar Woerden voor het geval dat, maar toen kreeg ik een app dat ze toch een intercity hadden die doorreed naar Utrecht. Nu ik toch hier ben stappen ze uit, want er gaat inmiddels ook een trein naar Amersfoort.’’

Boven in de stationshal is het geen moment noemenswaardig druk. De meeste reizigers gaan laconiek om met hun vertraging. ,,De informatievoorziening kan beter, maar ik snap ook wel weer dat alles in de soep loopt en het overzicht ontbreekt als het uitgerekend in Utrecht mis gaat.’’ Zegt Karin Riemersma. Ze is met haar zus op weg naar Zwolle. ,,Dat gaan we redden. Dat uurtje vertraging is geen punt.’’

