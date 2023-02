Reizigers opgelet: Utrechts streekvervoer staakt vandaag opnieuw

Achtergrond Twee dagen het vuil niet ophalen en meteen een berg salaris erbij: ‘Ja, staken loont’

Nog nauwelijks was de staking van de vuilophalers in Amsterdam begonnen of hij was alweer voorbij. Met een klinkend resultaat voor de vakbonden. ‘Heel Holland Staakt. Men schrikt er niet meer voor terug om looneisen te stellen boven de tien procent.’