Reizigersclub wil dat nachtbus snel terugkeert in provincie: ‘Voor veiligheid en bereikbaarheid’

School in Bilthoven die dreigmail ontving opent na het Pinkster­week­end weer de deuren: ‘Vertrouwen in’

Middelbare school De Werkplaats in Bilthoven, die afgelopen week sloot nadat leerlingen een doodsbedreiging via de mail kregen, gaat na het Pinksterweekend weer open. Dat is volgens de school besloten na advies van burgemeester Sjoerd Potters, politie en justitie. ‘Ik heb daar vertrouwen in.’

4 juni