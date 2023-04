Rekenfout Utrecht hersteld: minder parkeerplekken én betaald parkeren voor nieuwe buurt in Ondiep

Heuvelrug leek geen geld te hebben voor speeltuin­tjes, toch komen er nu 15 (!) bij

Wat is er nu leuker om lekker van de glijbaan te roetsjen, klauteren in een klimrek of op de schommel? Voor kinderen (en hun ouders) in Utrechtse Heuvelrug is er dan ook goed nieuws: in de vijf grootste kernen van de gemeente komen extra speeltuintjes.