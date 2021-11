Rel om pikzwarte pieten in Utrecht, organisator voedselbank: ‘Zal wel op mijn kloten krijgen’

Zware crash op Overste den Oudenlaan, politie noemt het een wonder dat inzitten­den nog leefden

Op de Overste den Oudenlaan in Utrecht is zondagochtend rond 00.35 uur een ernstig ongeluk gebeurd. In de auto zaten vier personen, twee van hen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Ook hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

28 november