Relatiekoppel dat huwelijk van Oprah redde komt Zeist nu ook ‘helpen’

Initiatiefnemer is De Dolderse uitgever Fred Meijroos. ,,Een jaar geleden gaf ik ergens een lezing. Na de lezing kwam een vrouw op me af met een boek onder de arm. Het bleek het boek van Hendrix en LaKelly Hunt te zijn. Ze zei: als je een boek in Nederland wil uitgeven, dan moet je dit boek nemen.’’ Maar het boek bleek dertig jaar oud te zijn. Ondernemer als Meijroos is, stelde hij het niet aan te durven om een dermate oud boek te laten vertalen en uit te geven.

Het boek Getting the Love You Want is wereldwijd een bestseller, maar nog niet in het Nederlands vertaald. Het duo reist vooral veel rond in Amerika en Canada, maar niet in Europa. Hun werkwijze om een relatie tegen het licht te houden, is voor Nederlandse begrippen ook nog vrij nieuw, ook al is het oorspronkelijke boek al dertig jaar oud. „Daarom is een van de drie dagen ook speciaal voor therapeuten gereserveerd. Ze kunnen dan in gesprek met het Amerikaanse duo’’, vertelt Meijroos.