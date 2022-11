Relschoppers kermis in Houten richtten voor 3000 euro schade aan en krijgen rekening gepresenteerd

Twaalf jonge relschop­pers flink op vingers getikt door burgemees­ter: ‘Niet meer welkom op kermis Houten’

Twaalf jonge raddraaiers die op de kermis in Houten zondag en maandag met vuurwerk hebben gegooid of vernielingen hebben aangericht, krijgen deze avond een brief van burgemeester Gilbert Isabella thuis aan de deur afgeleverd. Daarin staat dat zij op straffe van een fikse boete zich niet meer op de kermis mogen vertonen. Het gaat om tien jongeren uit Houten, één uit Culemborg en een jongere uit Driebergen. Allen zijn ze twaalf tot zeventien jaar oud.

25 oktober