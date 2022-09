Renate (85) loopt elke dag door het park: ‘Potjandoppie, wat is dat toch mooi’

Nieuwbouw komt niet van de grond in Harmelen, tot Mariannes verdriet: ‘Het is mijn dorp, ik wilde niet weg’

Het is veel Harmelenaren een doorn in het oog: in Woerden, Kamerik en Zegveld wordt volop gebouwd, maar op plekken in hun dorpskern die allang voor woningbouw zijn aangewezen, wil het maar niet vlotten. Hoe komt dit?

