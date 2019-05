Reparatie peperdure mozaïekvloer Vredenburgplein vooralsnog mislukt: vis, olijf en prei blijven vaag

Een poging om de granieten mozaïekvloer met honderdduizenden steentjes op het Vredenburg in Utrecht te beschermen met een speciale coating, is vooralsnog mislukt.

De komende weken wordt een andere deklaag uitgeprobeerd.

De ruim 2,1 miljoen euro kostende mozaïekvloer met daarop afbeeldingen die verwijzen naar het Romeinse verleden van Utrecht, komt niet tot leven. Door de markt wordt de vloer snel vervuild, ook zijn de kleurrijke afbeeldingen van alledaagse marktproducten, zoals een vis, een artisjok, een prei, olijven, een croissant, knopen of lipstick, vrijwel onherkenbaar.

De gemeente Utrecht hoopt door middel van het aanbrengen van een speciale coating de kleurrijke afbeeldingen een diepere tint te geven en de vloer beter te beschermen tegen vuil. Woordvoerder van de gemeente Utrecht Jochem Hoogenboom zegt dat een eerste test geen resultaat bood.

,,De coating van testvlakken leidde niet tot verbetering. Het verschil met de originele afbeeldingen was na een paar regenbuien gering. Er wordt nu verder getest met een andere coating. Over twee weken hopen we hierover duidelijkheid te hebben.”

Schoonspuiten

Hoofdaannemer D. van der Steen BV uit Utrecht wil geen toelichting geven over de werkzaamheden op het Vredenburgplein. ,,Wij zijn een uitvoerende partij. De gemeente is onze klant”, reageert Diane van Dam, manager bestuurscommunicatie van Van der Steen. Mocht ook de nieuwe coatinglaag niet blijken te werken, dan blijft de mozaïekvloer zoals het is. En dat betekent dat een schoonmaakbedrijf de vervuilde vloer met regelmaat zal moeten schoonspuiten.

De vloer Markt Mozaïek naar een ontwerp van de Amsterdamse kunstenaar Jennifer Tee is vrijwel gereed. In totaal liggen er straks 490.000 mozaïeksteentjes. De kunstvloer leidde op sociale media vrijwel direct tot ontstemde reacties. In oktober vorig jaar vroegen de fracties van SP en GroenLinks opheldering over het kunstwerk en de herinrichting. SP-fractievoorzitter Tim Schipper sprak van ‘een kat in de zak’.

,,Van de afbeeldingen is niks te zien. Het lijkt niet op de plaatjes in het ontwerp. Ook lopen we structureel tegen extra kosten aan om het plein schoon te houden. Er is niet goed over nagedacht”, aldus Schipper.

Naar verwachting wordt het vernieuwde Vredenburgplein binnen een maand officieel geopend.

Volledig scherm Verwachting (links) en de realiteit (rechts) van het mozaïek op het Vredenburgplein. © Gemeente Utrecht/Cornelie van Well

Volledig scherm Schoonmakers spuiten de vervuilde mozaïekvloer op het Vredenburgplein schoon. © Cornelie van Well