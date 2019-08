Replica van houten zweefvliegtuig uit Tweede Wereldoorlog strandt op A28

Het transport was op weg naar Oosterbeek waar het nagebouwde Horsa zweefvliegtuig tentoon wordt gesteld bij het Airborne Museum. Horsa zweefvliegtuigen hadden een groot aandeel in de Operatie Market Garden, de grote geallieerde luchtlanding in Nederland in september 1944.



Een bergingsbedrijf moest er aan te pas komen om de vrachtwagen weer op weg te helpen. Met enkele uren vertraging kwam de Horsa in Oosterbeek aan. Het vliegtuig is daar vanaf zaterdag 7 tot donderdag 26 september te zien.