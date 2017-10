Restafvalcontainer kapot. Toch 90 euro boete!

Omstreden alFitrah legt 1,7 miljoen euro op tafel en koopt pand alsnog

14:04 De omstreden salafistische organisatie alFitrah heeft tegen alle verwachtingen in haar eigen pand in Utrecht voor 1,7 miljoen euro gekocht. Het geld komt van een Nederlandse investeerder, bevestigen goed ingevoerde bronnen. Imam Suhayb Salam tekende gisteravond bij de notaris de koopakte, verkoper No Staples deed dat vanmiddag.