Restaurant Aphrodite van Shamida voor derde keer mikpunt van criminelen: ‘Ik ben er kapot van’

En weer is het mis bij restaurant Aphrodite in de Utrechtse wijk Lunetten. Na een overval in januari en een inbraak afgelopen woensdag, was er de voorbije nacht een poging om de etalageruit eruit te gooien. Eigenaresse Shamida Smulders staat stijf van de adrenaline. ,,Ik ben er kapot van.’’