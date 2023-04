Restaurant De Klub ruilt pand aan Europalaan in voor déze locatie

Mening over het Utrechtse OV? Syntus en U-OV roepen reizigers op om deze te delen

Zorgen omtrent het het openbaar vervoer los je op door in contact te komen met de reiziger. Daardoor doen Syntus Utrecht en U-OV een oproep voor reizigers om hun mening te delen in een enquête. De vervoersbedrijven hopen hierdoor in 2024 beter te kunnen aansluiten op de behoeftes van de reizigers.