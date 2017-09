Restaurant ‘De Pomp’ blaast nieuw leven in tankstation Croeselaan

In het vervallen voormalige tankstation aan de Croeselaan in Utrecht komt biodynamisch restaurant ‘De Pomp’. Buurtbewoners konden meebeslissen wat er met het oude Shell-station moet gebeuren.

Initiatiefneemster Marlou Kleijnen staat te popelen om aan de slag te gaan. ,,We willen het huidige pand weer allure geven met een knipoog naar het verleden.’’ Op het dak van het tankstation komen zonnepanelen om het energieverbruik te compenseren en het afval wordt gescheiden ingenomen. Zeker vijftig procent van de gerechten op de kaart wordt vegetarisch. ,,De groenten willen we zelf gaan verbouwen in onze moestuin. Buurtbewoners mogen helpen met het onderhouden van de tuin.’’

Combinatie

Marieke Deckers is buurtbewoonster en was gisteravond een van de vijf juryleden tijdens de pitchavond. De opkomst was zo groot dat mensen moesten blijven staan en de deuren open bleven. Ter plekke is besloten dat het publiek een extra stem kreeg. ,,Ik denk dat ‘De Pomp’ heeft gewonnen omdat het een combinatie is van de andere twee initiatieven. Ook staat het restaurant op eigen benen en staan ze open voor ideeën uit de buurt. Ik hoop dat het een groot succes wordt.’’

Voordat er een begin gemaakt kan worden met het opknappen van het pand moet de eigenaar van de grond, Shell, eerst nog bodemonderzoek laten uitvoeren. Projectontwikkelaar Jan Thijs Klaassen gaat in de tussentijd met de ondernemers van restaurant ‘De Pomp’ in gesprek. ,,Als we afspraken hebben gemaakt en de grond in orde blijkt te zijn, willen we zo snel mogelijk van start gaan.’’