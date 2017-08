Restauratie van kerktoren is ‘mijlpaal voor Schalkwijk’

De restauratie van de toren van de Hervormde kerk aan de Brink in Schalkwijk is bijna af. De leeuw werd vorige week al teruggeplaatst op de toren en eind september moet ook de rest van de klus geklaard zijn.

De restauratie van de toren, die in 1957 voor het laatst uitvoerig onderhanden is genomen, was hard nodig, aldus ras-Schalkwijker Anton van Garderen (59), die sinds 2010 kerkrentmeester van de zelfstandige hervormde gemeente is.

,,De spits begon los op de muren te staan, de klok was hard aan vervanging toe en als er gevlagd moest worden, waren de trappen die je dan op moet gevaarlijk. Daarom is in overleg met Monumentenwacht, die jaarlijks in- en exterieur van de kerk inspecteert, en de gemeente Houten, eigenaar van de toren, besloten tot een restauratie.’’

Bijzonder aan de toren is dat hij uit het lood staat staat. In het verleden had de toren zelfs twee steunberen, maar die zijn bij de laatste restauratie gesneuveld.

Vertraging

Het feit dat de toren scheef staat, zorgde voor vertraging van de werkzaamheden. De steigers kwamen daardoor namelijk niet goed uit en moesten daarom opnieuw worden opgebouwd. Ook is er meer hout in de torenspits vervangen dan was voorzien, zijn alle leien er afgehaald en vervangen, is het voegwerk van de zuid-westgevel vervangen en is er een tweede vlaggenluik gemaakt. zodat er voortaan aan twee kanten van de toren kan worden gevlagd.

Op vrijdag 25 augustus plaatste wethouder Kees van Dalen de leeuw terug op de torenspits. Tot medio achttiende eeuw had de kerk, net als veel andere kerken, een haan, maar ambachtsheer Balthasar de Leeuw besloot om de windhaan te vervangen door een windleeuw.

Arrestantenbedrijf

De toren is sinds de tijd van de Bataafse Republiek eigendom van de gemeente. De gemeente Schalkwijk, die tot 1962 zelfstandig was en daarna opging in Houten, gebruikte tot 1927 de toren als arrestantenverblijf. Ook gebruikte de brandweer de toren om er de brandslangen in te drogen te hangen.