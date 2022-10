Retourtje naar Beter Horen? Dat kan niet zomaar meer: Regiotaxi Utrecht worstelt met enorme drukte

Dief gooit buit in de Utrechtse singel nadat agenten hem aanhouden

Een dief in Utrecht was niet helemaal op de hoogte van de laatste technische snufjes. Hij stal onder meer een telefoon die via het internet ‘live’ gevolgd kon worden door één van de slachtoffers. De politie heeft de verdachte aangehouden, waarna die zijn buit in de Wittevrouwensingel gooide.

