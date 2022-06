Rhenen is klaar voor de komende vier jaar: dit zijn de nieuwe wethouders

Rhenen is klaar voor de komende vier jaar. De vier nieuwe coalitiepartijen SGP, Rhenens Belang, D66 en CDA hebben in een akkoord beschreven wat zij de komende periode willen bereiken.

De partijen gaan hierover deze week in gesprek met de eigen fracties en oppositiepartijen. Ook de samenleving moet bij het akkoord worden betrokken. Daarna wil de coalitie de plannen verder uitwerken.

Drie nieuwe wethouders

Gert van Laar (SGP), Dick Poortinga (Rhenens Belang), Hans Boerkamp (D66), Bert Fintelman (CDA) zijn door hun partijen voorgedragen als wethouder. Boerkamp is de enige die ook deel uitmaakte van het vorige college van burgemeester en wethouders. De SGP van Van Laar maakte ook deel uit van die coalitie, maar wethouder Peter de Rooij overleed begin april plotseling. Hij was beoogd wethouder voor de SGP. Van Laar heeft dat stokje overgenomen.

Rhenens Belang en CDA maakten geen deel uit van de vorige coalitie. Zij nemen de plaatsen in van ChristenUnie en PCR. Dat betekent dat Barth van Eethen (PCR) en Jolanda de Heer (ChristenUnie) niet terugkeren in het nieuwe college.

Bestuurlijke ervaring

Fintelman was bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart lijsttrekker namens zijn CDA. Hij behield de ene zetel van de partij. Fintelman heeft veel ervaring met lokale politiek in verschillende rollen. Zo is hij gemeenteraadslid geweest in Overbetuwe en Langedijk, en wethouder in Langedijk en Heerhugowaard. Hij woont sinds 2018 in Rhenen om dichter bij zijn kleinkinderen te zijn.

Poortinga stond niet op de kandidatenlijst van Rhenens Belang. Onder aanvoering van lijsttrekker Geertje Wiesenecker groeide de partij van twee naar drie zetels. Poortinga woont bijna zeventien jaar in Rhenen en is ondernemer.

Extra vergadering

Op 23 juni wordt het akkoord tijdens een extra raadsvergadering aangeboden aan de burgemeester en besluit de raad over de benoeming van de wethouders. Aansluitend worden de wethouders beëdigd en geïnstalleerd. Deze vergadering is openbaar en bij te wonen in het huis van de gemeente, of te volgen via de livestream van de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.

Weinig vrouwelijke wethouders

Met het bereiken van een akkoord in Rhenen zijn de formaties in de vijf Valleigemeenten afgerond. Opvallend is dat het aantal vrouwelijke wethouders op zijn zachtst gezegd gering is. Wageningen kent in de personen van Maud Hulshof en Anne Janssen twee vrouwelijke wethouders en Ede heeft Karin Bijl. Alle andere wethouders zijn man.

Ede, Veenendaal en Rhenen hebben allemaal vier mannelijke wethouders, Wageningen twee. De beide wethouders in Renswoude zijn man, maar daar is Petra Doornenbal in elk geval nog een vrouwelijke burgemeester.

