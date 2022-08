Rhenen stelt paal en perk aan het verlichten van de Cuneratoren met verschillende kleurtjes

De Cuneratoren, in het donker badend in een oranje of roze kleurtje. Vanaf 1 september mag dat niet zomaar. Rhenen gaat de regels aanscherpen over de verlichting van de toren. En de burgemeester gaat er dan niet meer over.

In 2018 kreeg de toren van de Cunerakerk nieuwe ledverlichting waardoor in het donker het baken van de stad met verschillende kleuren beschenen kon worden. Zo werd in maart 2021 de toren rood aangestraald in het kader van Internationale Vrouwendag.

Ook kreeg het Rhenense symbool enkele dagen een roze-blauwe kleur in het kader van het kader van Baby Loss Awareness Week. Eerder was de toren al eens blauw gekleurd om te vieren dat de Verenigde Naties 75 jaar bestonden. En op Koningsdag is oranje natuurlijk de logische kleur.

Afgelopen jaar 49 dagen een kleurtje tegen de toren

Maar de gemeente gaat paal en perk stellen aan dat aanlichten want het loopt een beetje de spuigaten uit. In 2017, toen er een protocol werd gemaakt over het aanlichten van de toren, is het aantal van maximaal twintig dagen per jaar genoemd. ,,Afgelopen jaar is de Cuneratoren echter ongeveer 49 dagen verlicht geweest. Om terug te keren naar de oorspronkelijk afspraak is weer uitgegaan van maximaal twintig dagen per jaar”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Omdat er geen duidelijke richtlijnen waren wat nu wel kan en mag, zijn die nu door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld in een nieuwe regeling. Dat betekent voor burgemeester Hans van der Pas dat hij niet meer de man is die de aanvraag behandelt. Dat gaat Gert van Laar doen, de SGP-wethouder die over de openbare werken gaat.

Voortaan niet meer mailen maar een formulier

Clubs die nu de kerktoren voor een speciaal doel of actie in het gekleurde licht willen zetten, moeten dat vanaf volgende maand aanvragen met een formulier. Alle aanvragen zullen vanaf het moment van vaststellen aan de beleidsregels moeten voldoen. Argumenten uit het verleden om een aanvraag wel of niet te honoreren zijn daarom niet meer bepalend.

De toren mag dus maar twintig dagen per jaar een kleurtje krijgen, wie daarna nog een aanvraag doet, heeft pech. Alleen in heel bijzondere gevallen zou er nog wat mogelijk zijn. Vaste dagen als Koningsdag (oranje), Bevrijdingsdag (rood, wit, blauw) en kerst (rood en groen) vallen buiten die twintig dagen.