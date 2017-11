Rhenen waarschuwt voor filterbussen met asbest

Op de markt

Volgens een woordvoerder van de gemeente Rhenen is gebleken dat deze filterbussen ook in Rhenen zijn verhandeld. Ze hebben in een winkel gestaan en zijn ook via een particulier op de markt gebracht. Daarnaast zijn de filterbussen ook vanuit Rhenen via Marktplaats aangeboden. Deze in Rhenen aangeboden bussen zijn bewerkt tot olielampjes. Daarbij is het asbest op ondeskundige wijze, en waarschijnlijk niet volledig, verwijderd.