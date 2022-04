Rhenense wethouder Peter de Rooij (57) plotseling overleden

UPDATEPeter de Rooij is zaterdagochtend plotseling overleden. Hij was sinds mei 2018 namens de SGP wethouder in de gemeente Rhenen, met in zijn portefeuille onder meer ruimtelijke ordening. Voor die tijd was hij acht jaar gemeenteraadslid voor zijn partij.

In verband met het overlijden van De Rooij heeft het college van burgemeester en wethouders van Rhenen al haar officiële activiteiten voorlopig stilgelegd. Ook de onderhandelingen over een nieuwe coalitie zijn stopgezet.

‘Niet te bevatten’

Burgemeester Hans van der Pas reageert ontdaan op het bericht van het overlijden: ,,Dit is ongelooflijk, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is niet te bevatten. Vrijdagavond hadden we nog een bijeenkomst in het kader van het afscheid van de oude gemeenteraad. Om half elf zei ik nog ‘tot maandag’ tegen hem en zaterdagochtend krijg ik een telefoontje dat hij is overleden.”

Van der Pas noemt het verlies van Peter de Rooij een klap voor het Rhenense stadsbestuur. ,,We verliezen in hem een zeer oprechte en gewaardeerde collega. Maar in de eerste plaats is het natuurlijk ontzettend verdrietig voor zijn vrouw Anja en dochters Myrthe en Carlijn, familie, vrienden en allen die zich met hem verbonden voelen.”

Super betrokken wethouder

De burgemeester heeft de geboren Rotterdammer de afgelopen vier jaar leren kennen als een super betrokken wethouder. ,,Hij was met heel zijn hart bij zijn onderwerpen betrokken. Of het nou ging om het buitengebied, woningbouw of afval, hij zette zich overal voor de volle honderd procent voor in.” Maandag was de Rooij nog aanwezig geweest bij de onthulling van een afvalkunstwerk in het Rhenense stadhuis.

Van der Pas was er vanuit gegaan dat hij De Rooij ook de komende vier jaar als collega zou hebben gehad. ,,Die kans was zeer groot. De SGP had flink gewonnen en Peter had het goed gedaan. Heel verdrietig dat daar nu zo een einde aan is gekomen.”

Hij voegt eraan toe dat hij Peter de Rooij niet alleen gaat missen als zeer gewaardeerde collega. ,,We waren ongeveer van dezelfde leeftijd. Zijn dochters zijn iets jonger dan onze kinderen. Daar hadden we het vaak over. Maar hij was ook altijd oprecht geïnteresseerd in zaken die in de familie speelden. We gaan hem missen.”

Volledig scherm Peter de Rooij (tweede van links) was maandag nog aanwezig bij de onthulling van het 'zwerfafvalmeubel' in het stadhuis van Rhenen. © Herman Stöver

Ook Gert van Laar (net teruggetreden als raadslid) sprak Peter de Rooij vrijdagavond voor het laatst. ,,We hebben twaalf jaar samengewerkt.” De twee zaten samen zeven jaar namens de SGP in de gemeenteraad. De afgelopen vier jaar volgde Van Laar de verrichtingen van wethouder De Rooij als gemeenteraadslid.

,,We hadden nog een weddenschap afgesloten over wie van ons tweeën de meeste voorkeursstemmen zou krijgen bij de afgelopen verkiezingen”, memoreert Van Laar. ,,Ik had gewonnen, maar hij was de fles vergeten mee te nemen. Hij zei dat ik hem maar eens moest komen halen.”

Vrolijke man

Van Laar noemt De Rooij een vrolijke man. ,,En dat was hij vrijdag ook. Het is zo ontzettend onwerkelijk dat hij er ineens niet meer is. Ik herinner me nog goed dat Peter raadslid werd. Ik heb er toen erg op aangedrongen dat hij werd geïnstalleerd, want anders had ik toen (in 2011) de begroting alleen moeten doen. Toen hij wethouder werd, vroeg hij me of hij dat wel zou kunnen. Natuurlijk kon hij dat.”

Peter de Rooij was volgens Van Laar geen SGP’er van geboorte. ,,Ik meen dat hij lid is geweest van de VVD en later is overgestapt naar de SGP. Dat merkte je soms in de debatten. Dan kon hij erg scherp zijn. Zijn motto was dan dat flink wrijven leidt tot een mooie glans.”

Peter de Rooij is 57 jaar geworden.