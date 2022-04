Rhenense wethouder Peter de Rooij plotseling overleden: ‘Het is niet te bevatten’

‘Niet te bevatten’

Super betrokken wethouder

De burgemeester heeft hem de afgelopen vier jaar leren kennen als een super betrokken wethouder. ,,Hij was met heel zijn hart bij zijn onderwerpen betrokken. Of het nou ging om het buitengebied, woningbouw of afval, hij zette zich overal voor de volle honderd procent voor in.” Maandag was de Rooij nog aanwezig geweest bij de onthulling van een afvalkunstwerk in het Rhenense stadhuis.



Van der Pas was er vanuit gegaan dat hij De Rooij ook de komende vier jaar als collega zou hebben gehad. ,,Die kans was zeer groot. De SGP had flink gewonnen en Peter had het goed gedaan. Heel verdrietig dat daar nu zo een einde aan is gekomen.”



Hij voegt eraan toe dat hij Peter de Rooij niet alleen gaat missen als zeer gewaardeerde collega. ,,We waren ongeveer van dezelfde leeftijd. Zijn dochters zijn iets jonger dan onze kinderen. Daar hadden we het vaak over. Maar hij was ook altijd oprecht geïnteresseerd in zaken die in de familie speelden. We gaan hem missen.”