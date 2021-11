Richard (51) speelde ‘spelletje’ met zijn kinderen waarbij hij ze net zo lang sloeg tot ze huilden

Omstreden restaurant Waku Waku heropent als afhaalwin­kel, maar klanten laten zich nog niet zien

Het omstreden veganistische restaurant Waku Waku in Utrecht is sinds dinsdag weer open, nadat het eerder op last van de burgemeester gesloten werd. Niet als restaurant, maar als afhaalwinkel. Klanten lieten zich dinsdagochtend bij de opening echter niet zien.

2 november