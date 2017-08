Rick strijdt voor baan als boswachter op Texel

De 30-jarige Rick Jansen uit Groenekan is een van de tien kandidaten die in het tv-programma Boswachter gezocht strijden om een felbegeerde baan als boswachter op het eiland Texel. De eerste aflevering van dit nieuwe SBS6-programma in samenwerking met Natuurmonumenten wordt morgenavond uitgezonden.

Rick Jansen heeft eerlijk gezegd wel een beetje het uiterlijk van een boswachter: beetje ruige baard en lange haren. Een jonge, frisse uitvoering van het prototype ‘ruwe bolster blanke pit’: zeer toegankelijk en boordevol enthousiasme. Maar ook als je de geboren Limburger hoort praten, blijkt dat zijn liefde voor alles wat met bomen, planten en dieren te maken heeft, groot is.

Een paar maanden geleden ruilde hij een studio in Utrecht, waar hij zijn vriendin Arti Lammert leerde kennen, in voor een huisje in Groenekan. Hier heeft hij een tuin, meer ruimte en zit hij dicht bij de bossen. ,,Dat vind ik heel waardevol.’’

Les geven

Zijn enthousiasme voor de natuur probeert Jansen over te brengen op de leerlingen van de hoveniersopleiding in Velp, waar hij al drie jaar drie dagen per week lesgeeft. ,,Daarnaast werk ik voor mezelf. Ik maak beplantingsplannen en ontwerp tuinen.’’

Jansen – zijn vader werkt in de zorg, zijn moeder heeft een eigen modewinkel in Weert – volgde in eerste instantie zelf ook de mbo-opleiding voor hovenier. Later aangevuld met een hbo-opleiding tuin- en landschapsinrichting. Dat hij de groene kant op ging, lag niet voor de hand. Het was zelfs een beetje noodgedwongen.

,,Ik wilde eigenlijk het leger in. Na een jaar oriënteren, wilde ik naar de infanterie, maar ik werd afgekeurd vanwege mijn knie. Achteraf is er veel overlap tussen een baan bij de landmacht en het werk als hovenier: je bent in teamverband hard aan het werk in de buitenlucht.’’

Gegrepen door de Wadden

In de zomer en als de vrije tijd het toelaat, trekt Jansen samen met vriendin en zijn opvallende, oranje VW-camper naar de Waddeneilanden. Daar voelen de twee zich thuis en Jansen kan er naar hartenlust surfen. ,,Sinds vier jaar hebben de Wadden mij gegrepen. Het begon met een tentje. Nadien met een campertje. Dat rauwe, de lucht, dat natuurlijke, de duingebieden, de openheid van het gebied. Dat alles voel je daar meer dan hier. De kleuren zijn daar anders. En niet te vergeten de zeehonden. Zo dichtbij.’’

Jansen heeft ooit weleens geroepen dat hij boswachter op Texel wil worden. Toen hij bij SBS6 op de televisie – ’Ik kijk zelden naar de commerciële omroep’ – een oproepje voorbij zag komen voor deze droombaan, twijfelde hij dan ook geen seconde. ,,Ik ben direct achter de pc gaan zitten en heb gereageerd.’’

Hij werd door de productiemaatschappij gebeld met de vraag of hij echt wilde. Een vragenlijst volgde, waarna hij twee keer op gesprek moest komen. Dat ging goed. Ook moest hij een vlogje maken van zijn woning en werk. ,,Dat had ik nog nooit gedaan, maar was wel leuk.’’

400 aanmeldingen

In mei hoorde hij dat hij samen met negen anderen, onder wie een kok, een gastvrouw in de uitvaartbranche en een dolfijnentrainer, was uitverkoren uit ruim 400 aanmeldingen. De kandidaten moesten voor iedere uitzending in een ander natuurgebied opdrachten uitvoeren. Voor de laatste aflevering streden drie finalisten op Texel om die ene zeer gewilde prijs. Een jury, met boswachters van Natuurmonumenten, bepaalt wie uiteindelijk met de eer gaat strijken.

Of de droom van Jansen werkelijkheid wordt, moeten de kijkers nog even afwachten. De opnames van het tv-programma zijn al afgerond, maar Jansen mag op straffe van een forse boete niks zeggen over de afloop ervan. Wel wil hij kwijt dat hij er sindsdien een nieuwe hobby bij heeft: vogelspotten.

Jansen heeft zelf nog geen uitzending gezien. Morgenavond gaat hij de eerste aflevering met zijn schoonfamilie kijken. ,,Voor mij is het net zo spannend als voor de gewone kijker.’’